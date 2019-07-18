Son Dakika Haberleri: Erbil Emniyeti Türk diplomatın öldüğü saldırının 'baş şüphelisinin' fotoğrafını yayımladı
Son Dakika Dünya Haber

Erbil Emniyeti Türk diplomatın öldüğü saldırının 'baş şüphelisinin' fotoğrafını yayımladı

33 dakika önce

Erbil Emniyet Müdürlüğü Türk Başkonsolosluk görevlisinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıkladı. Bu kişinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı “Mazlum Dağ” olduğu belirtildi.

Erbil Emniyeti Türk diplomatın öldüğü saldırının 'baş şüphelisinin' fotoğrafını yayımladı, System.String[]
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıkladı. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ adlı şahsın fotoğrafı da yayımlandı.

Erbil Emniyeti, 27 yaşındaki Dağ'ın baş şüpheli olarak arandığını duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle
Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Erbil, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erbil'deki saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Görgü tanıkları anlattı Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi Hande Ataizi düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırganın kimliği belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 00:26:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbil Emniyeti Türk diplomatın öldüğü saldırının 'baş şüphelisinin' fotoğrafını yayımladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]