Erbil güvenlik güçlerinden açıklama: "Saldırganın yakalanması için tüm yollar kapatıldı.
4 saat önce
Erbil güvenlik güçlerinden açıklama: "Saldırganın yakalanması için tüm yollar kapatıldı.
Erbil Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
güvenlik güçlerinden açıklama: "Saldırganın yakalanması için tüm yollar kapatıldı. Operasyon sürüyor." - ERBİL
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