Son Dakika Haberleri: Erbil güvenlik güçlerinden açıklama: "Saldırganın yakalanması için tüm yollar kapatıldı.
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Erbil güvenlik güçlerinden açıklama: "Saldırganın yakalanması için tüm yollar kapatıldı.

4 saat önce

Erbil güvenlik güçlerinden açıklama: "Saldırganın yakalanması için tüm yollar kapatıldı.

Erbil güvenlik güçlerinden açıklama:
Erbil güvenlik güçlerinden açıklama: "Saldırganın yakalanması için tüm yollar kapatıldı. Operasyon sürüyor." - ERBİL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
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