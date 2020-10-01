Erbil Havaalanı'na saldırıyla ilgili soruşturmada bir komutan görevden alındı - Son Dakika

Irak ordusu, ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Erbil Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısı ile ilgili başlattığı soruşturmada, füzelerin fırlatıldığı bölgenin güvenliğinden sorumlu komutanın görevden alındığını duyurdu.

Irak ordusu tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Erbil Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısı ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Açıklamada, başlatılan soruşturmada füzelerin fırlatıldığı Musul - Erbil kentleri arasındaki bölgenin güvenliğinden sorumlu komutanın görevden alındığı aktarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, dün İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'ye bağlı unsurların Musul vilayetine bağlı Şeyh Nemre köyünden ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Erbil Havalimanı'na doğru 6 füze fırlattığını bildirmişti.

Açıklamada füzelerin havalimanı yakınlarına düştüğü, saldırıda can kaybı olmadığı kaydedilmişti.