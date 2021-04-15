Erbil Havalimanı kapandı, THY uçağı Ankara'ya geri döndü - Son Dakika

Erbil Havalimanı kapandı, THY uçağı Ankara'ya geri döndü
15.04.2021 09:21
IRAK'ın Erbil Havalimanı'na düzenlenen hava saldırı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatılırken, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı da Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldı.
IRAK'ın Erbil Havalimanı'na düzenlenen hava saldırı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatılırken, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı da Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Erbil Havalimanı'na dronlar ile hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası yetkililer havalimanını kapatma kararı aldı. Bu sırada havada olan THY'nin İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı Erbil hava sahası üzerinde tur attı. Airbus A321 tipi uçağın kaptan pilotu Ankara'ya geri dönme kararı aldı. Uçak saat 23.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
Son Dakika Teknik Direktör Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vaka sayıları düşerse teravih namazıyla ilgili yeni bir karar alabiliriz 2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek! Tam kapanma seçeneği de masada THY, 1 Haziran'a kadar Rusya'ya tüm seferleri durdurdu Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kimin kaçırdığı ortaya çıktı Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu FETÖ'nün binlerce euroluk VIP firar tarifeleri ifşa oldu! Gülen'le fotoğrafı olmayanı Kanada'ya almıyorlar