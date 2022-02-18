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Asyalı pazarcıları, kent merkezinde ülkelerinin mutfaklarına has ürünler satıyor - Son Dakika

Asyalı pazarcıları, kent merkezinde ülkelerinin mutfaklarına has ürünler satıyor

18.02.2022 16:28

Irak'ın Erbil kentine çalışmak için gelen Asyalılar, her cuma günü kent merkezindeki pazarda açtıkları tezgahlarında ülkelerinin mutfaklarına özgü ürünleri kent sakinlerinin beğenisine sunuyor.

Irak'ın Erbil kentine çalışmak için gelen Asyalılar, her cuma günü kent merkezindeki pazarda açtıkları tezgahlarında ülkelerinin mutfaklarına özgü ürünleri kent sakinlerinin beğenisine sunuyor.

Tarihi Erbil Kalesi ve Kayseri Çarşısı'nın da yer aldığı kent merkezinde Niştiman pazarı olarak bilinen bölgede dükkanlar, seyyar tezgahlar ve el arabalarında satılan çeşitli gıda, giyim, hediyelik eşya ya da ev gereçlerini uygun fiyata bulmak mümkün.

Öğle saatlerine doğru kalabalığın arttığı pazarda günlük kazancını çıkartanlar arasında çoğunluğu Bangladeş'ten olmak üzere Pakistan, Hindistan ve Nepal gibi Asya ülkelerinden gelenler de yer alıyor.

Asyalı pazarcılar, her cuma günü yere serdikleri bezler ya da seyyar tezgahlar üzerinde birçoğu ülkelerinin mutfaklarına has baharat, sebze ve yağın yanı sıra irili ufaklı çeşitli balık türlerini satıyor.

Birçoğu 3 veya 5 yıldır Erbil'de yaşayan, bir kısmı akıcı şekilde bazıları da kendini ifade edecek kadar Kürtçe öğrenen Asyalı pazarcıların müşterileri de çoğunlukla kendileri gibi Asyalılardan oluşuyor.

Buna rağmen Niştiman pazarında alışverişe gelen Erbil halkının da Asyalıların tezgahlarındaki ürünlere ilgi göstermesi dikkati çekiyor.

Asyalı pazarcıları, kent merkezinde ülkelerinin mutfaklarına has ürünler satıyor
Asyalı pazarcıları, kent merkezinde ülkelerinin mutfaklarına has ürünler satıyor
Asyalı pazarcıları, kent merkezinde ülkelerinin mutfaklarına has ürünler satıyor
Asyalı pazarcıları, kent merkezinde ülkelerinin mutfaklarına has ürünler satıyor
Asyalı pazarcıları, kent merkezinde ülkelerinin mutfaklarına has ürünler satıyor
Asyalı pazarcıları, kent merkezinde ülkelerinin mutfaklarına has ürünler satıyor
Asyalı pazarcıları, kent merkezinde ülkelerinin mutfaklarına has ürünler satıyor
Asyalı pazarcıları, kent merkezinde ülkelerinin mutfaklarına has ürünler satıyor

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Kayseri, Erbil, Irak, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asyalı pazarcıları, kent merkezinde ülkelerinin mutfaklarına has ürünler satıyor - Son Dakika


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