Son Dakika Haberleri: ERBİL Konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP li vekilin ağabeyi
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ERBİL Konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP li vekilin ağabeyi

7 dakika önce

ERBİL Konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP li vekilin ağabeyi.

ERBİL Konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP li vekilin ağabeyi
ERBİL Konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP li vekilin ağabeyi
Halkların Demokratik Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:03 Kaynak: DHA
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