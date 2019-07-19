ERBİL Konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP li vekilin ağabeyi
7 dakika önce
ERBİL Konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP li vekilin ağabeyi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:03 Kaynak: DHA
ERBİL Konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP li vekilin ağabeyi
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