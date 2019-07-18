Son Dakika Haberleri: Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden teröristlerden birini açıkladı
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Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden teröristlerden birini açıkladı

25 dakika önce

ERBİL Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği restorandaki terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ (27) olduğunu ve arandığını açıkladı.

Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden teröristlerden birini açıkladı, System.String[]
ERBİL Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği restorandaki terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ (27)  olduğunu ve arandığını açıkladı.
Erbil Emniyet Müdürlüğü, 17 Temmuz'da, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği restorandaki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin kimliğini açıklayan Erbil polisi, teröristin fotoğrafını da paylaştı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin başında Mazlum Dağ olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşların bilgi edinmesi halinde güvenlik birimlerine haber verilmesi istendi. Teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
"3 kişinin hayatını kaybettiği 17 Temmuz'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. ? Aşağıda fotoğrafı paylaşılan şahsın adı Mazlum Dağ olup, 1992 Diyarbakır doğumludur. Adı geçen şahıs hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. Suçlu şahısla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşlarımızın en kısa sürede emniyet güçlerimizi bilgilendirmelerini rica ediyoruz."


Diyarbakır, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:59 Kaynak: DHA
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