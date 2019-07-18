Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden baş şüphelinin yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıkladı.
1 saat önce
Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden baş şüphelinin yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıkladı.
Erbil Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:38 Kaynak: DHA
polisi, Türk diplomatı şehit eden baş şüphelinin yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıkladı
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