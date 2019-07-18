Son Dakika Haberleri: Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden baş şüphelinin yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıkladı
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Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden baş şüphelinin yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıkladı

49 dakika önce

Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden baş şüphelinin yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıkladı.

Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden baş şüphelinin yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıkladı
Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden baş şüphelinin yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıkladı
Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:38 Kaynak: DHA
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