Erbil sadırganı yakalandı
54 dakika önce
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığını bildirdi.
Erbil Emniyet Müdürlüğü
, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:32
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı Erbil saldırısının failleri yakalandı! Aralarında HDP'li vekilin ağabeyi de var CHP Sözcüsü Öztrak'tan 11'inci Kalkınma Planı eleştirisi: Bu plan iflasın ifadesi Rum gazetesi vahşeti manşetine taşıdı: Türkler yakalandı ve infaz edildi