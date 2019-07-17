Son Dakika Haberleri: Erbil saldırısında yaralanan Irak vatandaşı hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Erbil saldırısında yaralanan Irak vatandaşı hayatını kaybetti

2 saat önce

Erbil'de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan diğer Iraklı vatandaş da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erbil saldırısında yaralanan Irak vatandaşı hayatını kaybetti, System.String[]
Erbil'de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan diğer Iraklı vatandaş da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Erbil'de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan bir diğer Iraklı vatandaş da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan vatandaşın kimliği Beşdar Ramazan (26) olarak aktarılırken saldırı sonrası yaşamını yitiren vatandaşın ise evli ve 3 çocuk babası olan Neriman Osman olduğu belirtildi. Ramazan'ın da hastanede hayatını kaybetmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Öte yandan IKBY parlamentosu ile Irak parlamentosu yayınladıkları açıklamada saldırıyı sert bir dille kınadı. IKBY hükümeti yayınladığı açıklamada saldırganların yakalanması için tüm güvenlik birimlerin seferber edildiğini duyurmuştu. - ERBİL
Erbil, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbil saldırısında yaralanan Irak vatandaşı hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]