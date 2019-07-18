Erbil saldırısını düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı
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Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıklayarak fotoğrafını yayınladı.
Erbil Emniyet Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:38 Kaynak: İHA
, Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıklayarak fotoğrafını yayınladı.
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu, 2 Iraklı vatandaşın da yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini Mazlum Dağ olarak açıklayarak fotoğrafını yayınladı. Yapılan açıklamada 1992 Diyarbakır
doğumlu saldırgan hakkında vatandaşlardan bilgi vermelerini istedi. - ERBİL
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