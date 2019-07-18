Son Dakika Haberleri: Erbil saldırısını düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı
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Erbil saldırısını düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

48 dakika önce

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıklayarak fotoğrafını yayınladı.

Erbil saldırısını düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı, System.String[]
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıklayarak fotoğrafını yayınladı.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu, 2 Iraklı vatandaşın da yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini Mazlum Dağ olarak açıklayarak fotoğrafını yayınladı. Yapılan açıklamada 1992 Diyarbakır doğumlu saldırgan hakkında vatandaşlardan bilgi vermelerini istedi. - ERBİL
Emniyet Müdürlüğü, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:38 Kaynak: İHA
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