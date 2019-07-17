Son Dakika Haberleri: Erbil saldırısını haberleştirmek isteyen Al Jazeera muhabirleri darbedildi
Son Dakika Güncel Haber

Erbil saldırısını haberleştirmek isteyen Al Jazeera muhabirleri darbedildi

1 saat önce

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabirleri, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı haberleştirmeye çalıştığı sırada güvenlik güçlerince darbedildi.

Erbil saldırısını haberleştirmek isteyen Al Jazeera muhabirleri darbedildi, System.String[]
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabirleri, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı haberleştirmeye çalıştığı sırada güvenlik güçlerince darbedildi.
Al Jazeera televizyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki menfur saldırıyı takip etmek isteyen kanalın Erbil Ofis Müdürü Ahmed Zavitey ile beraberindeki ekibin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçlerince darbedildiği belirtildi.
Açıklamada, IKBY Gazeteciler Sendikasına olayla ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme ve son dönemde gazetecilere karşı artan bu tür ihlallerin sona ermesi çağrısında bulunuldu.
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:33:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbil saldırısını haberleştirmek isteyen Al Jazeera muhabirleri darbedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]