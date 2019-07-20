Son Dakika Haberleri: Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ yakalandı
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Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ yakalandı

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ile 3 teröristin yakalandığını duyurdu.

Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ yakalandı, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ile 3 teröristin yakalandığını duyurdu.
Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.
Açıklamada, Dağ'ın yanı sıra olayla bağlantısı olan 3 kişinin daha yakalandığı belirtilirken, söz konusu diğer 3 kişi hakkında detaylı bilgi verilmedi.
Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.
Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:26 Kaynak: AA
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