Son Dakika Haberleri: Erbil saldırısının ikinci faili yakalandı
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Erbil saldırısının ikinci faili yakalandı

59 dakika önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist Mazlum Dağ'a yardım eden 'Dıj Muhammed Bisksız' adlı saldırganın yakaladığını duyurdu.

Erbil saldırısının ikinci faili yakalandı, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist Mazlum Dağ'a yardım eden 'Dıj Muhammed Bisksız' adlı saldırganın yakaladığını duyurdu. Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist Mazlum Dağ'a yardım eden saldırganın yakaladığı duyuruldu. İkinci saldırganın 'Dıjvar Mamend Yusuf' kod adlı Muhammed Bisksız olduğu belirtilerek fotoğrafı paylaşıldı.
(İHA)
Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:30 Kaynak: İHA
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