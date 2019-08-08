Son Dakika Haberleri: Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
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Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi

52 dakika önce

Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi, System.String[]
Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
(İHA)
Metin Akgün, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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