Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
52 dakika önce
Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Erbil Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
saldırısının planlayıcılarından PKK
terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün
, MİT ve TSK
'nın Irak
'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
(İHA)
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