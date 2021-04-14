Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını açıkladı.

IKBY İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu kaydetti. Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve yakında patlamayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.

ABD ÜSSÜ DE VURULDU İDDİASI

Bölgedeki insanlardan, basınçtan etkilenmemeleri için camlarını açmaları istendi. Saldırıda havalimanı içindeki ABD üssünün vurulduğu da iddia edildi. Yerel kaynaklar, saldırının arkasında İran'a yakın gruplar olduğunu iddia ediyor.