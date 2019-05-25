Son Dakika Haberleri: Erbil Uluslararası Maarif Okulu bin kişiye iftar verdi

Erbil Uluslararası Maarif Okulu bin kişiye iftar verdi

7 saat önce

- Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun düzenlediği iftar programı İftar programına katılanlar Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek ile röportaj Ezan okunması ve iftar programına katılanların yemek yemesi Erbil Uluslararası Maarif Okulu, Irak'ın Erbil kentinde bin kişiye...

- Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun düzenlediği iftar programı
İftar programına katılanlar
Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek ile röportaj
Ezan okunması ve iftar programına katılanların yemek yemesi Erbil Uluslararası Maarif Okulu, Irak'ın Erbil kentinde bin kişiye iftar verdi.
Okulun bahçesinde düzenlenen iftara Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, konsolosluk çalışanları, veliler ve kentte bulunan Türk vatandaşları katıldı.
Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte velileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek iftara bin kişinin katıldığını ifade etti.
Şimşek, Erbil Uluslararası Maarif Okulunun 520 öğrencisinin bulunduğunu anımsatarak "Bu yılı kapatmak üzereyiz. Başarıyla eğitim yılını tamamlıyoruz. Hem akademik olarak hem de sosyal aktiviteler anlamında bir ivme yakaladık." diye konuştu.
Şimşek, gelecek eğitim yılında öğrenci sayısının 850'ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
Erbil Uluslararası Maarif Okulu bin kişiye iftar verdi
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:19 Kaynak: AA
Muhammet Emin, Irak, Türkiye, Erbil, Güncel
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