Erbil Uluslararası Maarif Okulu, Kovid-19 önlemleri altında yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika

Erbil Uluslararası Maarif Okulu, Kovid-19 önlemleri altında yüz yüze eğitime başladı

07.02.2021 18:37
Erbil Uluslararası Maarif Okulu, Kovid-19 önlemleri altında yüz yüze eğitime başladı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen eğitime yeniden başlanmasının ardından, Erbil Uluslararası Maarif Okulu da Kovid-19 önlemleri altında yüz yüze eğitime geçti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen eğitime yeniden başlanmasının ardından, Erbil Uluslararası Maarif Okulu da Kovid-19 önlemleri altında yüz yüze eğitime geçti.

Irak'ta önde gelen okullar arasında sayılan Erbil Uluslararası Maarif Okulu Müdürü İdris Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maarif Okulunun çevrim içi eğitim sürecindeki başarısı, Kovid-19 önlemleri ve yüz yüze eğitim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Maarif Okulunun uzaktan eğitim sürecini başarıyla geride bıraktığını anlatan Karaaslan, "Biz önceden de online eğitimimize devam ediyorduk. Bu konuda da gerçek manada çok güzel başarılar elde ettik. Erbil'de online eğitimi en iyi yapan okullardan biriyiz. Çünkü şu ana kadar kesintisiz online eğitim yaptık ve birinci dönemi tamamen kapattık. Karnelerimizi verdik, raporlarımızı verdik, sınavlarımızı online olarak yaptık. Birinci dönemi hamdolsun, müfredatımızı tamamlamış bir şekilde online olarak bitirdik." diye konuştu.

Haftada üç gün yüz yüze eğitim veriliyor

Karaaslan, IKBY'de Kovid-19 salgını dolayısıyla uzun süredir çevrim içi eğitim verildiğini hatırlatarak, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla bugünden itibaren haftada üç gün olmak üzere yüz yüze eğitim-öğretim döneminin başladığını belirtti.

Haftada üç gün yüz yüze eğitim, aralıklarla da üç gün çevrim içi eğitim vereceklerini kaydeden Karaaslan, "Okula gelen öğrencilerimiz yüz yüze eğitim görüyor. Aynı zamanda okulda olmayan diğer grup öğrencilerimiz de evden online olarak yine sınıftan eğitim görüyorlar. Yani bire bir müfredatımızda bir azalma olmadan böyle bir program yaptık. Bütün sınıflarımızda öğrencilerimiz eğitim görüyorlar." ifadelerini kullandı.

"Türkçe eğitimine de çok önem veriyoruz"

Karaaslan, yüz yüze eğitim öncesinde bütün hazırlık ve temizlik çalışmalarını yaptıklarını anımsatarak, öğrencilerin öncelikle okulun girişinde yer alan dezenfektan tünelinden geçtiğini dile getirdi.

Bütün öğrencilerin maskeli şekilde okula gelmelerinin zorunlu olduğuna işaret eden Karaaslan, "Yine de maskesiz gelen öğrencilerimiz için maske tedarik ettik. Ayrıca sınıflarımızda da öğrencilerimiz mesafeli, 1,5-2 metre civarında mesafelerle okulda eğitime devam ediyorlar. Şu anda düzenli bir şekilde, bütün önlemler alınmış olarak eğitimimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Maarif Vakfımız 43 ülkede eğitim-öğretimini sürdürüyor. Yaklaşık 350 okulumuz var ve 40 bin civarında da öğrencimiz var. Hamdolsun 2017 yılından bu yana bütün okullarımızda, bütün ülkelerde başarılı bir şekilde vakfımız eğitim-öğretimini sürdürüyor. Bizim okulumuz da biliyorsunuz uluslararası bir okul ve aynı zamanda uluslararası bir program uyguluyoruz. Şu anda bizim okulda okuyan bir öğrenci dört dil üzerine eğitim görüyor. Yani İngilizce eğitim dili olmak üzere Arapça, Kürtçe ve Türkçe. Aynı zamanda burada Türkçe eğitimine de çok önem veriyoruz."

Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil, IKBY, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbil Uluslararası Maarif Okulu, Kovid-19 önlemleri altında yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yendi İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj Muharrem İnce, yarın CHP'den istifasını açıklayacak Mesut Bakkal'dan kırmızı kart gören Ackah'a sert tepki: Sorumsuz bir adam YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü Koronadan hayatını kaybeden kişinin ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmasını istemeyen aile, hastaneyi birbirine kattı Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor
Antalyaspor, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı Antalyaspor, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı         
18:20
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu         
17:13
Kayınbiraderi tarafından öldürülen kadın, bir gün önce ekmek yapmaya giderken görüntülenmiş Kayınbiraderi tarafından öldürülen kadın, bir gün önce ekmek yapmaya giderken görüntülenmiş         
16:57
Çiçeği burnunda anne Buse Varol, kızı Eliz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı Çiçeği burnunda anne Buse Varol, kızı Eliz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı         
16:03
Mesut Özil 36 dakikadaki istatistikleriyle 63 dakika oynayan Mert Hakan'ı geride bıraktı Mesut Özil 36 dakikadaki istatistikleriyle 63 dakika oynayan Mert Hakan'ı geride bıraktı         
15:54
Kural tanımaz avukattan gazeteciye ilginç tepki: Beni çekme, bende seni çekerim o zaman Kural tanımaz avukattan gazeteciye ilginç tepki: Beni çekme, bende seni çekerim o zaman         
15:49
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak         
15:11
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı         
13:09
40 metrelik ağaçlara tırmanarak budama yapan 'sincap adamlar' aylık 15 bin lira kazanıyor 40 metrelik ağaçlara tırmanarak budama yapan 'sincap adamlar' aylık 15 bin lira kazanıyor         
13:06
Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı         
13:01
Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaşımıyla ilgili bomba iddia: Elon Musk işbirliğiyle Türkiye'den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecek Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaşımıyla ilgili bomba iddia: Elon Musk işbirliğiyle Türkiye'den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecek         
12:49
Gebeoğlu Tepesi, 16 bin yıllık geçmişi ile tarihe ışık tutuyor Gebeoğlu Tepesi, 16 bin yıllık geçmişi ile tarihe ışık tutuyor         
12:28
Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu         
12:20
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi?" diye sordu         
08:21
Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı         
21:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 18:56:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erbil Uluslararası Maarif Okulu, Kovid-19 önlemleri altında yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei