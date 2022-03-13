Erbil Valisi, kentteki saldırılarda "İsrail üslerinin hedef alındığı" iddiasını yalanladı - Son Dakika

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, kente düzenlenen füze saldırılarının hedefinin "İsrail üsleri" olduğu iddialarının "temelsiz" olduğunu söyledi.

Erbil merkezli Rudaw kanalının haberine göre, Vali Hoşnav, "Erbil'de İsrail üsleri olduğu" iddiasını reddetti.

Hoşnav, Erbil'e yönelik füze saldırısının "İsrail mevkilerini hedef aldığı" iddialarını "temelsiz" olarak niteledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen "Al Mayadeen" televizyonunda yayınlanan haberde ise Erbil'deki saldırının hedefinin "orada bulunan İsrail'e ait istihbarat ve güvenlik birimi olduğu" ileri sürülmüştü.

Irak'ta "İsrail üssü" iddiaları

İran'a yakın Irak'taki Şii milislerin sıkça kullandığı sosyal medya hesapları ve İran medyası, 13 Nisan 2021'de de Irak'ın kuzeyindeki İsrail üssünün hedef alındığını iddia etmişti.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ise "IKBY sınırları içinde İsrail istihbarat servisi Mossad'a ait üssün hedef alındığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti.

İddiaları yalanlayan Adil, "Daha önce de bizlere yönelik İsrail'in IKBY'de üssü bulunduğuna dair ithamlarda bulunulmuştur. Bize göre bu haberler ve ithamlar asılsızdır, amacı da bölgemize yönelik komplo girişimidir." ifadelerini kullanmıştı.