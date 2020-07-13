Erbil Valisi Sofi: "Çok kritik bir aşamadan geçiyoruz" - Son Dakika

Erbil Valisi Sofi: "Çok kritik bir aşamadan geçiyoruz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinin Valisi Ferset Sofi kentteki vak'a ve ölü sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Çok kritik bir aşamadan geçiyoruz.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinin Valisi Ferset Sofi kentteki vak'a ve ölü sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Çok kritik bir aşamadan geçiyoruz. Artık bundan böyle vatandaşların kendilerini koruması gerekiyor" dedi.

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Yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'alarının arttığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde salgın alarmı verildi. Erbil Valisi Ferset Sofi bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında kentte korona virüse bağlı vak'a ve ölü sayısının arttığına dikkat çekti. Vali Sofi, "Çok kritik bir aşamadan geçiyoruz. Hükumet olarak virüsün yayılmasını önlemek için bütün yollarını denedik. Artık bundan böyle vatandaşların kendilerini koruması gerekiyor" şeklinde konuştu. Salgının daha da artması durumunda sağlık sektörünün kapasitesini aşacağını belirten Vali Sofi, "Erbil çok tehlikeli bir dönemeçten geçiyor. Vak'a ve ölüm oranlarında artış var" dedi. Basın toplantısında konuşan Erbil İl Sağlık Müdürü Dilovan Muhammed ise, Erbil'deki hastanelerde yoğun bakım ünitesinin sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekti. Erbil'de toplam vak'a sayısı 2 bin 373, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 54 olarak açıklandı. Toplam bin 579 kişinin ise iyileşerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.


İlk vak'anın Mart ayında görüldüğü IKBY'de virüs nedeniyle toplam 326 kişi hayatını kaybederken, toplam vak'a sayısı 9 bin 455 olarak açıklandı. Bölgede virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 378 olarak açıklandı. - ERBİL

Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erbil Valisi Sofi: 'Çok kritik bir aşamadan geçiyoruz' - Son Dakika
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