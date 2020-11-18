Irak'ın Erbil kentinde, Vali Fersat Sofi'nin vefatı dolayısıyla 3 günlük yas ilan edildi.
Erbil İl Meclisi, Sofi'nin vefatı nedeniyle kent genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 42 yaşındaki Sofi, bu sabah yaşamını yitirmişti.
Erbil Valiliğinden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Sofi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erbil Valisi Sofi'nin vefatı dolayısıyla kentte 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika