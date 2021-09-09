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ERBİL VE KERKÜK'TE GÖRÜŞMELERDE BULUNAN CHP HEYETİNDEN AÇIKLAMA - Son Dakika

ERBİL VE KERKÜK'TE GÖRÜŞMELERDE BULUNAN CHP HEYETİNDEN AÇIKLAMA

09.09.2021 09:24

ERBİL ve Kerkük'te görüşmelerini tamamlayan CHP heyetinin başkanlık eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 'Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı' (OBİT) kurulması önerisinde bulunduklarını belirterek," Terörün artık son bulmasını istiyoruz.

ERBİL ve Kerkük'te görüşmelerini tamamlayan CHP heyetinin başkanlık eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 'Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı' (OBİT) kurulması önerisinde bulunduklarını belirterek," Terörün artık son bulmasını istiyoruz. Terörle şiddet demokrasinin, sosyal ve ekonomik gelişmenin, refahın ve toplumsal barışın önündeki en önemli engeldir" dedi.

Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP heyeti, Erbil ve Kerkük'teki görüşmeler yaptı. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken'in içinde bulunduğu heyet görüşmelerini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Başta Mesud Barzani olmak üzere bölgesel yönetim yetkilileri, Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, meclis başkanı, yardımcıları, Ezidi toplumunun ileri gelen yetkilileri, Irak Türkmen Cephesi yetkilileri, Türkmen Reform Partisi gibi çok sayıda yetkili ile görüşen heyet ziyarete ilişkin basın açıklaması yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer'deki yeni binasında düzenlenen basın açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı konuştu.

"BÖLGE ÜLKELERİNİN BÜYÜK ZARAR GÖRDÜĞÜ DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

Ziyaret ile gözlemlerini Dışişleri Bakanlığı'na bir rapor olarak ileteceklerini belirten Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölgemizde son yıllarda giderek artan terör, huzursuzluk ve istikrarsızlıklardan bölge ülkelerinin büyük zarar gördüğü düşüncesindeyiz . Bu sorunlarla mücadelede askeri yöntemlerin ötesinde gerekli çabaların ve diplomasinin tüm olanaklarının devreye konulmasını önemsiyoruz. Biz hep diyalogdan yana olduğumuzu, bölgemizin sorunlarının konuşularak ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savuna geldik. Bölgemizde barış, istikrar ve huzur içinde bir arada yaşanabilmesi için böyle bir yaklaşıma büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Yurtdışında yaşayan akrabalarımız ile bu diyalogla bu anlayışın temel direklerinden biridir. Bu nedenle akrabalarımızla konuşmayı ve konuşanın birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını düşündüğümüz için Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde, Erbil ve Kerkük'te ise Irak Türkmen Cephesi nezdinde görüşmelerimizi gerçekleştirdik" dedi.

"TÜRKMEN KARDEŞLERİMİZİN TALEPLERİ VAR"

Salıcı, "Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin kamu oyununda duymasını istediği talepleri var. Özellikle Kerkük bölgesinde Türkiye'den devlet yada özel sektör tarafından yatırım yapılmasını talep ediyorlar. Hastaneye ihtiyaçları var. Hastane talepleri çok önemli ve öncelikli. Bölgenin kalkınması ve eğitim seviyesinin yükselmesi için üniversite talepleri var. Üniversite eğitimi almak isteyen gençler bölge ülkelerine dağılmak zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

"TERÖRÜN ARTIK SON BULMASINI İSTİYORUZ"

"Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri yıllardır terörle mücadele ediyorlar" diyen Salıcı,"Terörün artık son bulmasını istiyoruz. Terörle şiddet demokrasinin, sosyal ve ekonomik gelişmenin, refahın ve toplumsal barışın önündeki en önemli engeldir. Bölgede adil, eşit ve hakarete dayalı bir işbirliğiyle hepimizin refahının birlikte güçleneceğine inanıyoruz. Bunun için ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde de yer alan ve kısaca 'OBİT' olarak bilinen Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı adı altında bir girişim önerdik. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin başlatacakları böyle bir işbirliği arayışında bölgedeki tüm paydaşların ve akraba toplulukların önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu girişimi kimseyi ötelemek, ayrımcılığa tabi tutmak gibi bir amacı yok. Asıl amaç, kendi bölgemizde istikrar, barış ve huzur ortamını sağlayacak girişimlerin bölge ülkelerinin kendi inisiyatifi ile başlatılabilmesidir" ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Salıcı,"Cumhuriyet Halk Partisi, Kürt sorununun çözümüyle ilgili konuşan değil aynı zamanda en çok yazılı materyal üreten siyasi parti. Cumhuriyet Halk Partisi ondan önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti yani bu siyasi gelenek Kürt sorunuyla ilgili düşünen, tartışan ve bu konuda çözüm önerilerini ısrarla ortaya koyan eleştirileri olduğu zamanda eleştirilerini yapmaktan kaçınmayan bir siyasi parti. Bizim önceliğimiz çok açık. Türkiye'nin üniter yapısı içinde demokratik yollarla parlamento zemininde. Bu üç başlık altında bizim Kürt meselesini kendi aramızda konuşarak kendi ülkemizdeki dinamiklerle çözebileceğimiz kanaatindeyiz" diye konuştu.

ERBİL VE KERKÜK'TE GÖRÜŞMELERDE BULUNAN CHP HEYETİNDEN AÇIKLAMA
ERBİL VE KERKÜK'TE GÖRÜŞMELERDE BULUNAN CHP HEYETİNDEN AÇIKLAMA
ERBİL VE KERKÜK'TE GÖRÜŞMELERDE BULUNAN CHP HEYETİNDEN AÇIKLAMA
ERBİL VE KERKÜK'TE GÖRÜŞMELERDE BULUNAN CHP HEYETİNDEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Kerkük, Erbil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERBİL VE KERKÜK'TE GÖRÜŞMELERDE BULUNAN CHP HEYETİNDEN AÇIKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERBİL VE KERKÜK'TE GÖRÜŞMELERDE BULUNAN CHP HEYETİNDEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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