Erbil yakınlarında petrol rafinesi alev alev yandı - Son Dakika
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Erbil yakınlarında petrol rafinesi alev alev yandı

27.12.2022 21:15

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kenti yakınlarındaki Gwer petrol rafinesi alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan petrol rafinesinde yangın çıktı. Erbil kenti yakınlarındaki Gwer petrol rafinesinde çıkan yangın hakkında açıklama yapan Erbil Sivil Savunma Müdürü Sözcüsü Serkavt Kareş, yangını kontrol altına almak için 7'den fazla itfaiye aracının olay yerine sevk edildiğini aktardı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangının kısa bir sürede yayıldığını belirten Kareş, hasarın henüz tespit edilmediğini ve yangının çıkış nedenin de henüz bilinmediğini söyledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

3 AKARYAKIT DEPOSUNA SIÇRADI

Yerel kaynaklar, 3 akaryakıt deposuna sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini ve yangın ile ilgili soruşturma başlatılacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA
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Erbil, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erbil yakınlarında petrol rafinesi alev alev yandı - Son Dakika

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