Erbilli genç şef, nostaljik restoranının yer sofrasında bölgenin yöresel lezzetlerini sunuyor - Son Dakika

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Irak'ın Erbil kentinde, bölgeye has dekorasyonu, fonda çalan nostaljik şarkıları ve yöresel ev yemeklerini bağdaş kurarak yiyebileceğiniz divanhanesi ile öne çıkan aile restoranı, yerel halk ve turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Birçok dünya mutfağına ait tatları, çeşitli sokak lezzetlerini ve atıştırmalıkları bulabileceğiniz kentte yöresel ev yemekleri sunan restoranlar da bulunuyor.

Çocukluğundan itibaren yemek yapma tutkusu olduğunu aktaran Erbilli genç şef Muhammed Celal'in annesi ile hazırladığı ev yemeklerini sunduğu aile restoranı da bunlardan biri.

Nostaljik tasarımlı divanhane kısmında yer sofrasına oturabilirsiniz

Restoranın alt katına indiğinizde fonda çalan nostaljik şarkıların eşliğinde, kerpiçten duvarlarda kentin eski resimleri, çeşitli dokuma halılar, süslemeler ve rengarenk tespihlerin asılı olduğunu görüyorsunuz.

Müşterileri arasında gençlerin, ailelerin ve turistlerin de bulunduğu mekanda garsonlar da yöresel kıyafetleriyle servis yapıyor.

Ayakkabılarınızı çıkartarak halı üzerinde bağdaş kurup yer sofrasında yemeklerinizi yediğiniz divanhane olarak adlandırılan bölüm ise özellikle tasarımıyla dikkati çekiyor.

Erbil sofra kültürünün dolma ve köfte gibi yemekleri daha çok sunuluyor

Çocukluğundan beri yemek yapma hayali olduğunu anlatan Erbil doğumlu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restoranını açmadan önce yemek konusunda eğitim aldığını ve iki diploması bulunduğunu dile getirdi.

Muhammed, daha önce yemek, tatlı ve kahve yapımına dair birçok yerde çalıştığını belirterek, Erbil'i turistlere tanıtan, folklorik ve yöresel bir mekana ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Restoranın tasarımına ek olarak halka mal olmuş sanatçıların resimlerini de duvarlara astıklarını söyleyen Muhammed, menülerinde ise daha çok Erbil sofra kültüründe bulunan dolma ve köfte gibi ev yemeklerini sunduklarını belirtti.

"Türkiye ile kültürel olarak yakınız"

Muhammed, "Sadece ticari bir anlayışla değil, yöresel ev yemeklerindeki tadı ve lezzeti annemle birlikte sofralara taşıyoruz. Yani özetle yurt dışından gelen misafirlere bu yolla Erbil'in yüzünü göstermek amacıyla böyle bir işe koyulduk." diye konuştu.

İnsanların tasarımı nedeniyle mekanda yöresel kıyafetleriyle fotoğraf çektirmeye geldiğine de değinen Muhammed, "Eski Erbil'e ait fotoğraflar olsun, sanatçıların resimleri olsun, fotoğraf çekimi için iyi bir arka plan oluyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed, Türkiye'den de çok fazla misafirleri olduğunu vurgulayarak, "Yemeklerimiz de çok beğeniliyor çünkü Türkiye ile kültürel olarak yakınız." dedi.