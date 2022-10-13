Mahmut, henüz 10 yaşındayken yerde gördüğü renkli kağıt parçalarının peşine düşmüş. O dönem büyüklerine bunların ne olduğunu soran ve "posta pulu" cevabını alan Mahmut, çocuk yaşta pul biriktirmeye karar vermiş.

Kaynak: AA

Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erbilli pul meraklısının yarım asırlık koleksiyonu Irak tarihine ışık tutuyor - Son Dakika

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