Erbilli pul meraklısının yarım asırlık koleksiyonu Irak tarihine ışık tutuyor - Son Dakika
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Erbilli pul meraklısının yarım asırlık koleksiyonu Irak tarihine ışık tutuyor

13.10.2022 13:32

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan Yusuf Kemal Mahmut, 47 yıl önce başlayan pul biriktirme merakıyla aralarında Osmanlı dönemine ait tarihi pulların da yer aldığı geniş bir koleksiyon oluşturdu.

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan Yusuf Kemal Mahmut, 47 yıl önce başlayan pul biriktirme merakıyla aralarında Osmanlı dönemine ait tarihi pulların da yer aldığı geniş bir koleksiyon oluşturdu.

Mahmut, henüz 10 yaşındayken yerde gördüğü renkli kağıt parçalarının peşine düşmüş. O dönem büyüklerine bunların ne olduğunu soran ve "posta pulu" cevabını alan Mahmut, çocuk yaşta pul biriktirmeye karar vermiş.

Bugün 57 yaşındaki Mahmut'un yaklaşık yarım asırlık koleksiyonunda farklı tarih, tasarım ve konularda işlenmiş 800 civarında pul bulunuyor.

AA muhabirine konuşan Mahmut, pulların zamanla büyük değişimlere uğradığını söyledi.

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Kaynak: AA

Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbilli pul meraklısının yarım asırlık koleksiyonu Irak tarihine ışık tutuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erbilli pul meraklısının yarım asırlık koleksiyonu Irak tarihine ışık tutuyor - Son Dakika
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