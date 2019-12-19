ERBİRDER'den Vali Memiş'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERBİRDER'den Vali Memiş'e ziyaret - Son Dakika

ERBİRDER'den Vali Memiş'e ziyaret

6 saat önce

Her yıl 35 bin öğrenciye kıyafet yardımında bulunan Erzurumlular Birleşim Derneği'nin Başkanı Recai Acar ve yönetimini ağırlayan Vali Okay Memiş, karne hediyesi olarak dağıtılan armağanların çocukları mutlu ettiğini söyledi.

ERBİRDER'den Vali Memiş'e ziyaret, System.String[]

Her yıl 35 bin öğrenciye kıyafet yardımında bulunan Erzurumlular Birleşim Derneği'nin Başkanı Recai Acar ve yönetimini ağırlayan Vali Okay Memiş, karne hediyesi olarak dağıtılan armağanların çocukları mutlu ettiğini söyledi.


Erzurumlular Birleşim Derneği (ERBİRDER) Başkanı Recai Acar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tahsin Kara, Ethem Cici, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Erzurum'da eğitime verdikleri desteği Vali Memiş'e anlatan Dernek Başkanı Acar, geçtiğimiz yıl 35 bin çocuğu giydirdiklerini söyledi.


Kimseyi ayırt etmeksizin yetkili kurumlar ile ortaklaşa bu görevi yürüttüklerini ifade eden Başkan Recai Acar, "ERBİRDER olarak biz yılda 35 bin çocuğumuzu giydiriyoruz. Zengin fakir ayrımı yapmadan bir bölgede kaç öğrencimiz varsa hepsine ulaşıyoruz. Biz tabi ilçelerde kaymakamlarla ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa çalışıyoruz. Geçen yılda 35 bin öğrencimize giyim malzemesi dağıttık. Bu yılda yine 35 bin çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Öyle toplama malzemeleri dağıtmıyoruz. Mağazada satılan bot, mont, pantolon kazak, gibi malzemeler çocuğumuzun beden numarasına göre direk ismine geliyor. 2 gün öncesinde 4 bin çocuğumuza giyim malzemesi geldi ve dağıttık. 5 Ocak'la birlikte güney ilçelerinden başlayarak dağıtıma kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizler yardım değil, çocuklarımıza karne hediyesi veriyoruz" dedi.


Katkılarından dolayı dernek başkanı Acar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Erzurum Valisi Okay Memiş, Sivil Toplum Kuruluşlarının yapacağı bu tür faaliyetlere valilik olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi. - ERZURUM

Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
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