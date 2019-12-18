ERC'den Prof. Dr. Güler'e 2 milyon avroluk araştırma desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERC'den Prof. Dr. Güler'e 2 milyon avroluk araştırma desteği - Son Dakika

ERC'den Prof. Dr. Güler'e 2 milyon avroluk araştırma desteği

6 saat önce

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seda Ertaç Güler, Avrupa Araştırma Konseyinin (European Research Council-ERC) 2 milyon avroluk araştırma destek fonunu almaya hak kazandı.

ERC'den Prof. Dr. Güler'e 2 milyon avroluk araştırma desteği, System.String[]

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seda Ertaç Güler, Avrupa Araştırma Konseyinin (European Research Council-ERC) 2 milyon avroluk araştırma destek fonunu almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Güler projesinde, akranların ve sınıf ortamının özelliklerinin bireylerin çocukluktaki tercih ve yaklaşımlarını nasıl etkilediğini anlamayı, bu özellikler üzerinden randomize-kontrollü deneyler yaparak tercih ve yaklaşımların pozitif şekilde değiştirilip değiştirilemeyeceğini incelemeyi amaçlıyor.

Ekonomik açıdan verimsizliğe yol açan cinsiyet farklarını azaltabilecek, mültecilerin eğitime entegrasyonunu artırabilecek ve genel olarak eğitim başarısını yükseltebilecek girişimlerin araştırılacağı proje 5 yıl boyunca ERC tarafından desteklenecek. Hem bilimsel hem de eğitim politikaları açısından öneme sahip olan proje kapsamında yeni doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar istihdam edilecek.

Çalışmasında ekonomi, psikoloji ve nörobilim dallarından yöntemleri bir araya getiren Güler, proje konusunda şu bilgileri verdi:

"ERC, bilimsel açıdan yenilikçi ve etkisi büyük projeleri fonlayan bir kurum. Bu fonu almak, önerdiğim projenin bilimsel açıdan değerini gösterdiğinden benim için çok gurur verici oldu. Böyle geniş ölçekli saha çalışmaları için ciddi miktarlarda fon gerekiyor. Bu destek, yapmak istediğim araştırmaları gerçekleştirebilmeme, 2013'ten beri Türkiye'de eğitimle ilgili yaptığım saha çalışmalarının kapsamını daha da genişletebilmeme olanak sağlayacak. Projenin sonuçları hem bilimsel olarak cevabı bilinmeyen önemli sorulara ışık tutabilecek hem de eğitim politikaları açısından yol gösterici olabilecek. Bunun yanında deneysel ekonomi ve özellikle nöroekonomi Türkiye'de henüz az sayıda araştırmacının uzmanlaştığı yeni alanlar. ERC projesi kapsamında yeni doktora öğrencileri ve araştırmacılar yetiştirerek bu alanların ülkemizdeki gelişmesine de katkı sağlayabileceğimi umuyorum."

Avrupa Araştırma Konseyi, 2012'den bugüne kadar Türkiye'den 24 projeye verildi. Fonların 14'ü Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından alındı. Fon desteği alan projelerden 10'u Koç Üniversitesi bünyesinde yürütülürken, projelerden dördü sosyal bilimler alanında çalışan öğretim üyelerine ait.

Bu yıl 2 bin 453 başvurunun yalnızca yüzde 12'si ERC desteklerinden yararlanma hakkı kazandı.

Koç Üniversitesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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