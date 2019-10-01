Son Dakika Haberleri: Ercan Arslan olimpiyata göz kırptı
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Ercan Arslan olimpiyata göz kırptı

58 dakika önce

MİLLİ atlet Ercan Arslan, Berlin Maratonu'nda 2: 12: 41 ile kendisine ait en iyi dereceyi beş dakikadan fazla geliştirirken, hede?ediği Olimpiyat barajını yaklaşık bir dakikalık farkla kaçırdı.

Ercan Arslan olimpiyata göz kırptı, System.String[]

MİLLİ atlet Ercan Arslan, Berlin Maratonu'nda 2: 12: 41 ile kendisine ait en iyi dereceyi beş dakikadan fazla geliştirirken, hede?ediği Olimpiyat barajını yaklaşık bir dakikalık farkla kaçırdı.


Ercan, tüm zamanlar Türkiye listesinde 6. sıraya çıktı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Benim için Ercan'ın derecesi Olimpiyat barajı kadar değerli. Sporcumuza kamp verirken bize 2: 10'un altını koşacağına inandırdı. ve bunu yapacağını gösterdi. Ercan'ı tebrik ediyorum. Çalışma ve azimle neler yapılabileceğinin en güzel kanıtı" dedi.

Berlin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:46 
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