Son Dakika Haberleri: Ercan Kahyaoğlu: "Bu ligin renkli bir takımıydık"

Ercan Kahyaoğlu: "Bu ligin renkli bir takımıydık"

8 saat önce

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, gelecek sezon yeniden Süper Lig'e çıkabilmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Ercan Kahyaoğlu:
Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, gelecek sezon yeniden Süper Lig'e çıkabilmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Akhisarspor'da Teknik Direktör Ercan Kahyaoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu. Sezonun son maçını oynadıklarını kaydeden Kahyaoğlu, "Önümüzdeki sezon bilindiği üzere PTT 1. Lig'de mücadele edeceğiz. Tabii bu futbolun, oyunun içinde olan şeyler. Artık önümüzdeki sene tekrar uzun zamandan beri oynadığımız lige dönmenin uğraşı içinde olacağız ve öyle umuyorum, istiyorum, tekrar bu ligin takımı oluruz. Bu ligin renkli bir takımıydık. Aynı şekilde 1 yıl aradan sonra devam ederiz diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıl biz tekrar bu ligin takımı olmak istiyoruz derken onu yönetimimiz planlıyor. Önümüzdeki günlerde bu işler için çalışmalar başlayacak ve önümüzdeki yıl kesinlikle tekrar biz bu ligde olmak istiyoruz çünkü buraya yakışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:47 Kaynak: İHA
Spor
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