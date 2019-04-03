Ercan Kahyaoğlu: "Düşündüklerimizi Yapmanın Sevincini Yaşıyoruz"
1 saat önce
Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, Ümraniyespor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz.
Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, Ümraniyespor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz. Gol yemeden gol atmayı düşünüyorduk. Bunu da başardık" dedi. Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, "Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz. Maçın bu şekilde gitmesini bekliyorduk. İyi bir rakiple oynadık. Zor geçeceğini biliyorduk. Fırsatları yakaladık. Son bölümünde daha çok bizim düşündüğümüz şeyler oldu. Neticeyi aldık. Gol yemeden gol atmayı düşünüyorduk. Bunu da başardık" diye konuştu.
Kupada iyi, ligde kötü performans sergilediklerinin sorulması üzerine Kahyaoğlu, "Kupada iyi gitmemize rağmen ligde son dönemde iyi oyun oynuyoruz ama skorla taşlandıramıyoruz. Bundan sonraki süreçte bu atılımı yapacağız. Lig daha bitmedi" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:34 Kaynak: İHA
Diagne, Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü: Aptal İnsanlar
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
Akhisarspor, Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti
Fenerbahçe Formasıyla Sadece 13 Dakika Sahada Kalan Ferdi Kadıoğlu, Takımdan Ayrılmak İstiyor