Son Dakika Haberleri: Ercan Kahyaoğlu: "Düşündüklerimizi Yapmanın Sevincini Yaşıyoruz"

Ercan Kahyaoğlu: "Düşündüklerimizi Yapmanın Sevincini Yaşıyoruz"

22 dakika önce

- Ercan Kahyaoğlu: "Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz"İSTANBUL - Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, Ümraniyespor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz.

- Ercan Kahyaoğlu: "Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz"

İSTANBUL - Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, Ümraniyespor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz. Gol yemeden gol atmayı düşünüyorduk. Bunu da başardık" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, "Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz. Maçın bu şekilde gitmesini bekliyorduk. İyi bir rakiple oynadık. Zor geçeceğini biliyorduk. Fırsatları yakaladık. Son bölümünde daha çok bizim düşündüğümüz şeyler oldu. Neticeyi aldık. Gol yemeden gol atmayı düşünüyorduk. Bunu da başardık" diye konuştu.
Kupada iyi, ligde kötü performans sergilediklerinin sorulması üzerine Kahyaoğlu, "Kupada iyi gitmemize rağmen ligde son dönemde iyi oyun oynuyoruz ama skorla taşlandıramıyoruz. Bundan sonraki süreçte bu atılımı yapacağız. Lig daha bitmedi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:15 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kimin Baba Olduğunu Söylemeyen İkizlerin İkisi de Nafaka Ödeyecek Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya İstanbul Çağrısı: Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasını Verin Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek Akhisarspor, Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 23:37:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ercan Kahyaoğlu: "Düşündüklerimizi Yapmanın Sevincini Yaşıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]