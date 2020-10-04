- Ercan Kahyaoğlu: "En az 1 puan almayı düşünüyorduk"

SAMSUN - Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Düşünmediğimiz bir sonuç oldu. En az 1 puan almayı düşünüyorduk" dedi.

Samsunspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor'da Teknik Sorumlu Ercan Kahyaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Maça istedikleri gibi başladıklarını ifade eden Ercan Kahyaoğlu, "Maça iyi başlamıştık. Planımızda başarılı da olduk. Oyunun akan süresi içerisinde iyi oynadığımız dakikalarda ilk devre birçok gol pozisyonuna girdik. Sonuçlandıramadığınız zaman sıkıntıya düşüyorsunuz. Bu moral ve motivasyon olarak da takım enerjisinin boşa harcanması olarak da size geri dönüyor. Sonuçta futbolda gol atmanız gerekiyor. Yakaladığınızı atamazsanız, bu şekilde sıkıntılı durumlar yaşanabiliyor. Düşünmediğimiz bir sonuç oldu. En az 1 puan düşünüyorduk. Oynadığımız oyunla bunu da hissettirdik. Üzgünüz. Aradan sonra bir sonraki maçın hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.