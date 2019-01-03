Son Dakika Haberleri: Ercan Kesal'ın İmza Günü Yoğun İlgi Gördü

Ercan Kesal'ın İmza Günü Yoğun İlgi Gördü

49 dakika önce

Sinemayla olduğu kadar kitaplarıyla da adından söz ettiren Ercan Kesal, usta yönetmen Metin Erksan'ı anlattığı 'Kendi Işığında Yanan Adam' kitabının tanıtım gününde sevenleri ile bir araya geldi.

Ercan Kesal'ın İmza Günü Yoğun İlgi Gördü, System.String[]
Sinemayla olduğu kadar kitaplarıyla da adından söz ettiren Ercan Kesal, usta yönetmen Metin Erksan'ı anlattığı 'Kendi Işığında Yanan Adam' kitabının tanıtım gününde sevenleri ile bir araya geldi.

Sinemayla olduğu kadar kitaplarıyla da adından söz ettiren Ercan Kesal, son kitabı "Kendi Işığında Yanan Adam"ın Nissara AVM'de düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kesal, hayranlarıyla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

Yönetmen, Metin Erksan, Ercan Kesal, Güncel
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