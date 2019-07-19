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Erce Kardeşler, resmen Trabzonspor'da

43 dakika önce

Trabzonspor, Altınordu'nun 25 yaşındaki kalecisi Erce Kardeşler'i transfer etti.

Erce Kardeşler, resmen Trabzonspor'da, System.String[]
Trabzonspor, Altınordu'nun 25 yaşındaki kalecisi Erce Kardeşler'i transfer etti. Bordo-mavililer, bu transfer için İzmir ekibine 2.5 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

Bordo-mavililer, transferde hız kesmiyor. Karadeniz ekibi, Altınordu'dan kaleci Erce Kardeşler'i renklerine bağladı. Trabzonspor'un konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Erce Kardeşler'in kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2 milyon 500 bin TL ödenecektir. Ayrıca, Altınordu Kulübüne; futbolcunun, bir sezonda 15 resmi maça (Süper Lig ve UEFA kulüp Müsabakaları) ilk 11'de başlaması ve en az 45 dakika oynamış olması şartıyla, bir kereye mahsus olmak üzere, KDV dahil 160 bin TL, futbolcunun, bir sezonda 25 resmi maça (Süper Lig ve UEFA kulüp müsabakaları) ilk 11'de başlaması ve en az 45 dakika oynamış olması şartıyla, bir kereye mahsus olmak üzere, yukarıdaki bedele ek olarak KDV dahil 160 bin TL, futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, nakdi ve/veya ayni transfer bedelinin (Altınordu'ya yapılan/yapılacak olan tüm ödemeler düşülerek) net %25'i, ödenecektir." - TRABZON
Trabzonspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:35 Kaynak: İHA
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