Erce Kardeşler, resmen Trabzonspor'da

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Lotus'un 2 bin beygirlik otomobili Evija'nın tanıtımı yapıldı! 130 adet üretilecek aracın fiyatı 12 milyon TL'nin üzerinde

Yusuf Erdoğan: Galatasaray forması giydim diye transfer olmadıysa çok komik

23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?