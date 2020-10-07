Erçek Gölü'ndeki flamingolar göz kamaştırdı - Son Dakika

Erçek Gölü'ndeki flamingolar göz kamaştırdı

07.10.2020 09:37

Erçek Gölü'ndeki flamingolar göz kamaştırdı Van Gölü Havzası flamingoların gözde mekanı haline geldi Flamingolar Van'ı çok sevdi Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası'nda bulunan sulak alanlara renk katan flamingolar, bu yıl yine geldikleri Erçek Gölü kıyısında görsel şölen oluşturdu.

Erçek Gölü'ndeki flamingolar göz kamaştırdı

Van Gölü Havzası flamingoların gözde mekanı haline geldi

Flamingolar Van'ı çok sevdi

VAN - Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası'nda bulunan sulak alanlara renk katan flamingolar, bu yıl yine geldikleri Erçek Gölü kıyısında görsel şölen oluşturdu.

Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Van Gölü Havzası'nda bir süre konakladıktan sonra Afrika ülkelerine göç eden flamingolar, bu yıl yoğun kafileler halinde İpekyolu ilçe sınırında yer alan Erçek Gölü'nü mesken tuttu. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Erçek Gölü çevresinde görülen flamingolar, kıyı şeridini adeta beyaza bürüdü. Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden 250'sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası'nda görüntülenen flamingolar, görüntüleriyle göz kamaştırıyor.

"Güvenliğin olduğu her yerde flamingoları görmek mümkün"

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, geçtiğimiz yıl az sayıda gelen flamingoların bu yıl yoğun kafilelerle sulak alanları mesken tuttuğunu belirtti. Flamingoların sonbahar mevsiminin sonlarına doğru tekrar sıcak yerlere göç etmek üzere Van'dan ayrılacaklarını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Flamingolar baharın gelişiyle birlikte Erçek Gölü'ne göç ederler. Flamingolar yaz mevsimi boyunca Erçek Gölü'nde misafir olurlar ve sonbaharın sonlarına doğru da sıcak yerlere göç ederler. Her yıl nisan ve mayıs ayının sonunda gelen flamingolar, bu sene haziran ve temmuz ayının sona doğru gelmeye başladı. Bu durum ise geçen seneye göre farklılık arz etmektedir. Van Gölü'nde güvenliğin olduğu her yerde flamingoları görmek mümkündür. Eskiden sadece Erçek Gölü'nde görülen flamingolar, şimdi Erciş, Edremit ve Gevaş ilçelerinin Van Gölü sahilinde kafileler halinde görülüyor" dedi.

"Buraya daha çok flamingolar gelecek"

Van Gölü Havzası'nda yer alan göllerin sulak alanlarında flamingoların kafileler halinde gözlemlenebileceğini dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler bu güvenliği bozmazsak ve av sezonunu da buna göre ayarlarsak buraya daha çok flamingolar gelecek. Öyle ki kuş cenneti durumuna gelecektir. Flamingoların geçen sene az gelmelerinin nedeni; bundan önceki üreme yerlerinde herhangi bir sorunun olmasından ve üremenin de az olmasından kaynaklanmaktaydı. Bu ekolojik denge burada yaşanan azalma ve ya çoğalmalardan kaynaklı değildir. Dünya bir bütündür ve bu yüzden herhangi bir yerde yaşanan sorun buraya aksetmektedir. Her halde oradaki sorunlar giderildi ve bu yüzden çok sayıda flamingo Van ve çevresine gelmiş oldu."

(YLM-ŞAK-Y)

Erçek Gölü'ndeki flamingolar göz kamaştırdı
Erçek Gölü'ndeki flamingolar göz kamaştırdı
Erçek Gölü'ndeki flamingolar göz kamaştırdı
Erçek Gölü'ndeki flamingolar göz kamaştırdı

Van Gölü Havzası, ERÇEK GÖLÜ, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erçek Gölü'ndeki flamingolar göz kamaştırdı - Son Dakika

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