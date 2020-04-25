Erçek Gölü'ndeki inci kefalleri için önlemler artırıldı - Son Dakika
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Erçek Gölü'ndeki inci kefalleri için önlemler artırıldı

6 saat önce

Erçek Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca devam edecek olan av yasağı süresince kaçak avcılara karşı alınan önlemler artırıldı.

Erçek Gölü'ndeki inci kefalleri için önlemler artırıldı, System.String[]

Erçek Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca devam edecek olan av yasağı süresince kaçak avcılara karşı alınan önlemler artırıldı.


Van Gölü Havzasında yer alan 112 kilometrekare yüzölçümüne sahip ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'nde neslini devam ettiren inci kefalleri (Van balığı) 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Gerçekleştirdiği yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, özellikle kaçak avlanma yapan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personelleri tarafından göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önemli tedbirler alınıyor.


"Göç döneminde balığın üremesine izin verelim"


Alınan tedbirlerle ilgili konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, havzada Van Gölü'nden sonra en büyük inci kefali stokunun Erçek Gölü'nde olduğunu hatırlattı. Doğal kaynakların sınırsız olmadığını ifade eden İl Müdürü Görentaş, "Eğer bu kaynakları sürdürülebilir devam edebilirsek bu kaynaklardan birçok insan geçimini sağlar ve birçok insan bu kaynaklardan istihdam olur. Erçek Gölü bu noktada çok güzel bir örnek. Eğer buradaki Van balığının stokunu koruyabilirsek buradaki tekne sayısı ilerleyen yıllarda daha da artacak. Bugün Erçek Gölü'ndeki av yasaklarına dikkatli bir şekilde uygulayabilir ve koruyabilirsek buradaki ekmek yiyen insanlar, ekmek yemeye devam edecekler. Yeter ki Erçek Gölü ve Van Gölü'ne dökülen derelere göç eden Van balığı üreme dönemindeki kaçak avcılardan koruyabilelim. Göç döneminde balığın üremesine izin verelim" dedi.


"Tedbirlerimiz her alanda olacak"


Yasakla ilgili bu yılki çalışmalarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da resmi kurumlarla bir araya gelerek bir çalışma yaptıklarını ifade eden Görentaş, "Bu yılki tedbirlerimiz her alanda olacak. Bu sene yine her sene olduğu gibi dere ağızlarında il müdürlüğümüz ekipleri görev alacak. Balığın dereden avlanmasını önlemeye çalışacak. Tabi ki Van balığı yasakları 3-4 aşamadan oluşuyor. Birincisi, balığı üreme döneminde gölde ve derelerde avlatmayacağız. İkincisi, eğer her hangi bir sebeple balık avlanmış ise bile balığı taşıtmayacağız. Üçüncüsü, balık bir şekilde merkeze getirildi ama onun oradaki satışını yaptırmayacağız ve ya satın aldırmayacağız. İl ve ilçe müdürlüğü ekiplerimizin hepsi sahaya çıktı ve üreme döneminde gerek il merkezi, gerek ilçeler olsun buralarda balığın satışını engelleyeceğiz" diye konuştu. - VAN

ERÇEK GÖLÜ, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 05:25 Kaynak: İHA

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