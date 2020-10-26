Erçek Gölü'nün karaya çıkış noktaları denetlendi - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde balıkların karaya çıkış noktaları denetlendi.

Erçek Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefali her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ederek, neslinin devamını sağlamak için üremesini gerçekleştiriyor. Göç sırasında kaçak avcıların hedefi haline gelen balıklar, son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda alınan tedbirler sayesinde hem boyu uzadı hem ağırlığı arttı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde de hem karada hem de gölde su ürünleri denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Erçek Gölü'ne giden ekipler, avdan dönen balıkçı teknelerinde denetim gerçekleştirdi. Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve ekibinin gerçekleştirdiği denetimler kapsamında balıkların boyları ölçülürken, balık ağlarının ölçülerine bakıldı ve teknelerin ruhsatları kontrol edildi. - VAN