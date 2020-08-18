Ercik: "Barajlarımız 2021'de su tutmaya başlayacak" - Son Dakika

Ercik: "Barajlarımız 2021'de su tutmaya başlayacak"

MERSİN (İHA) – AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, yapımı hızla devam eden Pamukluk Barajının yetiştirilebilirse bu yıl, Sorgun ve Aksıfat barajlarının ise 2021'nin sonunda su tutmaya başlayacağını söyledi.

Ercik:

MERSİN (İHA) – AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, yapımı hızla devam eden Pamukluk Barajının yetiştirilebilirse bu yıl, Sorgun ve Aksıfat barajlarının ise 2021'nin sonunda su tutmaya başlayacağını söyledi. 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesinin açılışını da ekim ayında yapacaklarını belirten Ercik, Mezitli'de yapılması planlanan 250 yataklı devlet hastanesinin pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen proje ihalesinin ise eylül ayına kadar bitmiş olacağını, hastaneyi 2023'te hizmete açmayı hedeflediklerini açıkladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Ercik, hükümetin Mersin'de devam eden yatırımlarına ilişkin İHA muhabirine açıklama yaptı. Barajlar, göletler, turizm ve sağlık alanlarında tamamlanan ve yapımı süren projelerin son durumuna ilişkin bilgi veren Ercik, AK Parti'nin Mersin merkezde kazandığı tek belediye olan Akdeniz Belediyesi ile ilgili de değerlendirme yaptı.

"Pamukluk, Sorgun ve Aksıfat barajlarımız, 2021 sonunda su tutmaya başlayacak"

Mersin'de şu an itibariyle yaklaşık 38 milyar liralık yatırım olduğuna dikkat çeken Ercik, bu rakamın gittikçe de arttığını vurguladı. Şu an, Mersin'i rahatlatacak ve yapımı devam eden 3 baraj olduğunu ifade eden Ercik, "Bunlardan Pamukluk Barajımız Tarsus ve Akdeniz ilçelerimizi; Sorgun Barajımız Erdemli'yi, Aksıfat Barajımız da Erdemli ve Silifke'yi rahatlatacak. Pamukluk Barajımız, eğer bu yıl yetiştirebilirsek su tutmaya başlayacak. Biraz hızlı gidiyor orası ama temkinli konuşmak lazım. 2021'in sonu geldiğinde Pamukluk, Sorgun ve Aksıfat barajlarımız su tutmaya başlayacak" dedi.

"Mersin'de 2015 yılına kadar toplam gölet sayısı 4. Bütün göletler 2015'ten sonra yapıldı"

Bunun dışında Mersin'de 104 gölet projeleri olduğunu dile getiren Ercik, bugüne kadar 24 göletin tamamlandığını, 30 göletin de yüzde 50 ile yüzde 80 seviyelerde olduğunu söyledi. Ercik, "Önceliğimiz bunları bitirmek. Diğerlerinden ise içlerinde etüt proje aşaması biten göletlerimiz var; başlayıp da tamamlanamayan göletlerimizin yapımı bittikten sonra da bunlara geçiş yapacağız. Mersin'de 2015 yılına kadar toplam gölet sayısı 4. Bütün göletler 2015'ten sonra yapıldı. Öncelikle bunu bilmek lazım. Bu süreçte bizim öncelikle yarım kalan yerleri bitirmemiz gerekiyor. Onları bitirirsek inşallah Mersin'de su ile ilgili sıkıntımız kalmayacak. Sulama suyuyla ilgili en büyük sıkıntıyı yaşayan ilçelerimizin başında Tarsus, Erdemli, Mut ve Silifke geliyor. Bu göletler bittiği andan itibaren de sulamayla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak" diye konuştu.

"Tarsus Devlet Hastanesinin açılışını ekim ayında yapacağız"

Sağılık alanında yapılan yatırımları da anlatan Ercik, "Mersin'de sağlık alanında hiçbir sıkıntımız yok ama biz mevcutların üzerine yenilerini ekliyoruz" diyerek, devam eden projelerle ilgili bilgi verdi. Yapımı hızla devam eden Tarsus Devlet Hastanesini müteahhit firmanın normalde 2021 Mart ayında teslim etmesi gerektiğini, ancak hastanenin planlanandan çok daha erken tamamlanacağını vurguladı. "600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesinin en geç ekim ayında hep birlikte açılışını yapacağız" diyen Ercik, Mezitli'de yapılması planlanan hastane için ise şunları söyledi:

"Pandemi süreci başlamamış olsaydı biz mart ayının sonunda 200 artı 50 yataklı Mezitli Devlet Hastanesinin proje ihalesini bitirmiş olacaktık. Korona virüs salgını nedeniyle süreç maalesef uzadı. Mezitli'deki hastanemiz pandemi nedeniyle bekliyor ama eylül ayında buranın da proje ihalesi bitmiş olacak. 2023'te bu hastanenin açılışını yapmayı hedefliyoruz."

"İş adamları bakanlıktan süre istedi. Bakanlık kabul etti"

Kazanlı Tarsus Turizm Bölgesiyle ilgili de bilgi veren Ercik, bölgenin 5 firmaya tahsisinin yapıldığını anımsattı. Korona virüs salgını öncesinde bölgeyle ilgili iş adamlarıyla görüşüldüğünü kaydeden Ercik, "İş adamları, bakanlıktan biraz zaman istediler. Bakanlık da bunu kabul etti. İş adamlarımızın biraz rahatlaması gerekiyor. Salgın nedeniyle de biraz gecikecek ama sonrasında inşallah yatırımcılarımız Kazanlı Tarsus Turizm Bölgesine gelip yerlerini yapacaklar. Orada altyapıyla ilgili hiçbir sorun yok, zaten bitmişti. Orada duble yollar var şu an. Bu yollar bitirileli 5-6 yıl oldu" ifadelerini kullandı.

"Gültak başkanımız gece gündüz çalışıyor"

AK Parti'nin Mersin merkezde kazandığı ilk belediye olan Akdeniz Belediyesi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ercik, Muhammet Mustafa Gültak'ın, Akdeniz Belediye Başkanı olduğu günden bugüne kadar gece gündüz çalıştığının altını çizdi. "Anamur'daki, Tarsus'taki hemşehrilerimiz dahi şu an Akdeniz Belediyesini konuşuyor" diyen Ercik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini 'Millete yüzünüzü dönmeyin' diye net bir talimat verdiğini belirtti. Ercik, "Biz de bu talimat doğrultusunda milletimizle birlikte şu an belediyeyi yönetiyoruz. Sadece bir belediye başkanı olarak değil, herkesin bu belediyede şu an bir emeği var. Belediye beraber yönetiliyor. Gültak başkanımız, belediye başkan yardımcıları, teknik personel, memurlar, hizmetli, herkes canla başla çalışıyor. Bu da gerçekten Mersin'de büyük bir takdir toplamış durumda. Gültak başkanımızın çalışkanlığı da apayrı bir şey" dedi.

"Akdeniz Belediyesi 300 bin kişiye değil, 900 bin kişiye hizmet veriyor"

Akdeniz'in gece nüfusu ile gündüz nüfusu arasındaki uçuruma dikkat çeken Ercik, "Asıl gündeme gelmesi gereken konu bu. Yaklaşık 900 bin gündüz nüfusu olan Akdeniz'in gece nüfusu ise 300 bin. Siz böyle bir belediyeyi yönetiyorsunuz. Bu, Tarsus, Yenişehir, Mezitli, Anamur, Erdemli için söz konusu değil ama Akdeniz farklı bir yer. Bu insanların hepsi Akdeniz'de ekmeğini kazanıyor, Yenişehir'e, Mezitli'ye, Toroslar'a evlerine yatmaya gidiyor. Bizim bunu düşünmemiz lazım. Akdeniz Belediyesi 300 bin kişiye değil, 900 bin kişiye hizmet veriyor. Asıl bunun değerlendirilmesi lazım. Şu an Akdeniz Belediyesi, yaptığı hizmetleri 900 bin nüfusa göre yapıyor ama İller Bankasından para 300 bin kişiye göre geliyor" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bambaşka bir Akdeniz'i hep birlikte göreceğiz"

Çay Mahallesi Ataş yerleşkesinde TOKİ'nin yaptığı yerinde dönüşüm projesine ilişkin de konuşan Ercik, "Müteahhit firmayla görüşüldü, iki yıl içinde tamamlıyoruz. Böyle bir algının oluşmaması için söylüyorum bunu; biz kimseyi kendi evinden zorla oraya taşımayacağız. İsteyen oraya taşınacak; gönüllülük esas burada. Akdeniz'de yaşayan hemşehrilerimiz de kesinlikle bundan memnun kaldı, memnun kalmaya da devam edecekler. Bir sonraki projemiz Barış Mahallesi. Sonra Turgutreis var. Biraz da merkezde bu işlerin yapımına başlayacağız. 2023'te cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bambaşka bir Akdeniz'i hep birlikte göreceğiz. Ben buna inanıyorum" diye konuştu. - MERSİN

AK Parti, Akdeniz, Mersin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 13:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ercik: 'Barajlarımız 2021'de su tutmaya başlayacak' - Son Dakika

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