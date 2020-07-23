Ercik: "Belediyeye çok ciddi bir miktarda para geliyor. Bu parayla da çok şey yapılır" - Son Dakika

Ercik: "Belediyeye çok ciddi bir miktarda para geliyor. Bu parayla da çok şey yapılır"

MERSİN (İHA) – AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 250 milyon TL'lik borçlanma talebini reddetmelerinin, yukarının talimatıyla gerçekleştiği yönündeki algının doğru olmadığını söyledi.

Ercik:

MERSİN (İHA) – AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 250 milyon TL'lik borçlanma talebini reddetmelerinin, yukarının talimatıyla gerçekleştiği yönündeki algının doğru olmadığını söyledi. "Biz hiçbir şekilde yukarıdan bir talimat alarak ya da yukarının emriyle borçlanmaya ne 'evet' dedik ne de 'hayır' dedik" diyen Ercik, olası bir yeni borçlanma talebine de kapıları kapatarak, "Belediyeye çok ciddi bir miktarda para geliyor. Bu parayla da çok şey yapılır. İllaki borçlanmayla işler çözülecek diye bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Büyükşehir Belediye Meclisinden, biri 16 Mayıs'taki olağanüstü toplantıda, diğeri 8 Temmuz'daki olağan toplantıda olmak üzere iki kez istediği 250 milyon TL'lik borçlanma yetkisine neden 'ret' oyu verdiklerini İHA muhabirine açıkladı.

"Daha önceki borçlanmaya destek verdik, borçlanma geçti"

Son dönemlerde Büyükşehir Belediye Meclisinde özellikle Başkan Seçer'in borçlanma talebi üzerine yaşanan gerginlikler, tartışmalar ve cepheleşmeyi değerlendiren Ercik, açıklamasına 'Talimatlar yukarıdan mı geliyor?' sorusuna yanıt vererek başladı. Kesinlikle yukarıdan bir talimat veya emirle hareket etmediklerinin altını çizen Ercik, Seçer'in 13 Eylül 2019'daki meclis toplantısında aldığı 349 milyon 500 bin TL'lik borçlanma yetkisini buna örnek gösterdi. Yasal olarak bu borçlanmanın 160 milyon TL'sini kullanabilen Seçer'e, o dönemde AK Parti grubu olarak destek verdiklerini anımsatan Ercik, "Hiçbir şekilde yukarıdan yönetim diye bir şey olması mümkün değil. Buna bir örnek verecek olursak, daha önceki borçlanmada 160 milyon liralık bir borçlanma vardı. Bu borçlanmaya biz AK Parti grubu olarak 'evet' verdik, destek verdik, borçlanma geçti" diye konuştu.

"Bu paralar nereye harcandıysa millete açıklanması gerekiyor"

Her borçlanma talebinde Mersin'e yapılacak projeleri Mersin halkının bilmesi gerektiğini söylediklerini ifade eden Ercik, "Mersin halkı neler yapıldığını bilsin. Biz 160 milyon lira borçlanmayı verdiğimiz andan itibaren de bu paranın nerelere harcandığının açıklanması gerekiyordu. AK Parti grubu olarak bizler değil, Mersin'in bilmesi lazım bunu. Biz, 160 milyon lira borçlanmayı verdik. Kimin parasını kime verdik? Milletin parasını verdik. O zaman millete bunun hesabının verilmesi lazım. Bu paralar nereye harcandıysa millete açıklanması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman gözle görülür bir şey var mı?" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şekilde yukarıdan talimat alarak borçlanmaya ne 'evet' dedik ne de 'hayır' dedik"

Başkan Seçer'in borçlanma talepleri karşısındaki tutumlarının siyasi olmadığını vurgulayan AK Parti İl Başkanı Ercik, bu kararların tamamen Mersin'deki yerel konjonktürün sonucu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Vahap başkanın ne söz verdiğini ben bilmiyorum ama biz hiçbir şekilde yukarıdan bir talimat alarak ya da yukarının emriyle borçlanmaya ne 'evet' dedik ne de 'hayır' dedik. Bu tamamen Mersin'deki yerel konjonktürün, AK Parti grubu olarak bizlerin, Milliyetçi Hareket Partisi grubunun, sonuçta bizler Cumhur İttifakıyız, tabi ki kendi aramızda görüşmelerimizi yapıyoruz, konuşuyoruz, istişarelerimizi yapıyoruz ama daha önceki borçlanmada Milliyetçi Hareket Partisi 'hayır' dedi, biz 'evet' dedik. Biz bunu yaparken de 'Belediye başkanının önünü kapatmamamız gerekiyor' dedik ve bu borçlanmayı verdik. Ama belediye başkanımızdan da bunu beklerdik. Bu borçlanmayla kullandığı parayı nereye kullandığını Mersin halkına açıklaması gerekiyordu. Tabi biz bunu ısrarla söyledik, son zamanda parayı nereye harcadığıyla ilgili bir açıklama yaptı sanırım."

"Belediyeye çok ciddi bir miktarda para geliyor. Bu parayla da çok şey yapılır"

Olası yeni bir borçlanma talebine de "İllaki borçlanmayla işler çözülecek diye bir şey yok" sözüyle kapıları kapatan Ercik, "Biz 250 milyon TL'lik borçlanmaya ret verdik. Yeniden gündeme gelmeyle ilgili bir şey yok. Sonuçta Büyükşehir Belediyesine gelen bir para var. Kimse, 'Büyükşehir'in parası yok' diye bir şey söyleyemez. İller Bankasından gelen para da merkezi hükümet tarafından gönderilen para da ciddi bir rakam. Gelen parayı benim açıklamam doğru olmaz. Sonuçta bu parayla bir sürü şey yaparsınız Mersin'de. Bildiğim bir şey var ki, belediyeye çok ciddi bir miktarda para geliyor. Bu parayla da çok şey yapılır. İllaki her şeyi borçlanmaya bağlamak da doğru değil. Vahap başkan 'Belediyenin çok ciddi bir borcu var' diyor ya sürekli, öncesinde muhakkak biliyordur bu borcun ne kadar olduğunu. Biz biliyorsak herkes bunu biliyordur. Siz bu borca rağmen belediye başkanlığına talip oldunuz mu? Bunun hiçbir şekilde bahanesi olamaz. Gideceksiniz üreteceksiniz, başka şeyler bulacaksınız; illaki borçlanmayla işler çözülecek diye bir şey yok" dedi.

"Bir sonraki dönemin kontrolünü şimdiden sağlamamız lazım"

Öte yandan, bugün borç yükünden şikayet eden Seçer'in de borçlanma talepleriyle bu yükü artırmaması gerektiğine dikkat çeken Ercik, "Şu an Vahap başkan bunun şikayetini yapıyorsa ve 'Ben geçmiş dönemin borçları altında iş yapamıyorum' diyorsa, o zaman bir sonraki dönemin de şimdiden kontrolünü bizim sağlamamız lazım. Bir sonraki yönetime de bizim çok ciddi bir borç bırakmamamız gerekiyor. Kendisi şu an bu sıkıntıyı yaşıyorsa 5 yıl sonra bu sıkıntı daha da büyüyecek. O zaman gelen kişi hiçbir şekilde belediyeyi yönetemeyecek. Ortada böyle bir gerçek var. Buna da dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu. - MERSİN

Vahap Seçer, AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 10:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ercik: 'Belediyeye çok ciddi bir miktarda para geliyor. Bu parayla da çok şey yapılır' - Son Dakika

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