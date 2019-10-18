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Son Dakika Güncel Ercik: 'Muhtarlar, demokrasimizin temel taşıdır'

Ercik: "Muhtarlar, demokrasimizin temel taşıdır"

37 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, muhtarların demokrasilerin temel taşı olduklarını belirterek, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı.

Ercik:

Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, muhtarların demokrasilerin temel taşı olduklarını belirterek, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı.


AK Parti İl Başkanı Ercik, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, "Muhtarlar, demokrasimizin temel taşıdır" diyen Ercik, muhtarların yereldeki önemini vurguladı. Muhtarlara çok büyük önem verdiklerini belirten Ercik, "Onlar bizim gözümüz, kulağımız. Sorunları, istekleri en iyi bilen onlardır. Çünkü muhtarlarımız yerel yönetimlerin en alt birimi olmaları hasebiyle aziz halkımıza çok yakın olup, onların sosyal hayatına birebir tanıklık etmektedirler. Halkımızın taleplerinin birinci muhatabıdır. Sorumlulukları altında bulunan mahallelerde muhtarlar 'devlettir', Cumhurbaşkanımızın temsilcisidir. Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir" dedi.


Muhtarlıkların, demokrasinin ve hizmetin hayata geçmesindeki en önemli odaklar olduğunu kaydeden Ercik, "Bu anlamda muhtarlarımız yerel yönetimler anlamında bizim nezdimizde çok kıymetlidir. Demokrasi yerelde başlar. Yerelde temsiliyet güçlü ise ülke demokraside o kadar güçlü olur. Biz muhtarlarımıza her zaman önem verdik. Cumhurbaşkanımızın 19 Ekim'i 'Muhtarlar Günü' olarak ilan etmesinin altında da bu makama verdiğimiz değerin önemi yatar. Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
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