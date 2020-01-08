Erciş, Ağrı ve Kars şeker fabrikalarının kotaları artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş, Ağrı ve Kars şeker fabrikalarının kotaları artırıldı - Son Dakika

Erciş, Ağrı ve Kars şeker fabrikalarının kotaları artırıldı

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde şeker pancarı üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Erciş, Ağrı ve Kars şeker fabrikalarının kotaları artırıldı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde şeker pancarı üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Erciş Şeker Fabrikasında düzenlenen toplantıya AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulhat Arvas ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürü Mücahit Alkan katıldı.

AK Parti Van Milletvekilleri Kartal ile Arvas, fabrika sahasına bağlı pancar ekim merkezlerindeki çiftçilerin ilave pirimle pancar üretimine daha çok önem vereceklerine inandıklarını dile getirdi.

Genel Müdür Alkan ise kapasitelerinin çok altında pancar üreten Ağrı, Erciş ve Kars şeker fabrikalarında yıl içinde belirlenecek A kotası pancar birim fiyatının yüzde 10'u oranında ilave pancar üretim teşvik primi verileceğini söyledi.

Bu sayede 2019'da 259 bin ton pancar üretimine ilave olarak üç fabrikaya toplam 516 bin ton pancar kotası tahsis edileceğini belirten Alkan, şunları aktardı:

"Pancar üretim teşvik primi ile bu bölge çiftçilerine 178 milyon lira ilave gelir sağlamış olacağız. 2019'da yüzde 16 polar şeker ihtiva eden bir ton şeker pancarının, alım kesim fiyatı yüzde 27,66 artış ile 300 lira olarak belirlenmiştir. Uzun yıllardan beri pancar üretim kotası 2020 yılı için ilk kez Kasım ayında belirlenmiş ve taahhüt alımlarına başlanmıştı. Böylece üreticilerin tahsis edilen pancar üretim kotasına uygun tarla hazırlığı yapmaları ve gübrelerin sürüm öncesi toprağa verilmesi ile pancar veriminde yüzde 10 artış sağlanmış olacaktır."

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da Vangölü havzasının tek sanayi kuruluşu olan Erciş Şeker Fabrikası'nın bacasının sürekli tütmesi için gereken desteği vereceklerini aktardı.

Erciş, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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