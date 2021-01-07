AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer, Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer, Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

07.01.2021 14:43

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsüyle ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsüyle ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Beraberindekilerle Yozgat Adliyesi'ne gelerek Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Başer, gazetecilere, milli irade düşmanlığının kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman da marjinal akımların temsilcisi olarak ortaya çıktığını belirtti.

Bu örneklerden birini bir televizyon kanalında "başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını" söyleyen Fikri Sağlar'ın ortaya koyduğunu dile getiren Başer, " Türkiye'nin artık geride bırakmış olması gereken, büyük acıların çekildiği ve bedellerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi, CHP'nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir." dedi.

Yapılan bu açıklamaların milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu gösterdiğini aktaran Başer, şunları kaydetti:

"Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir."

Eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesiyle ilgili sözlerini de eleştiren Başer, "Sadece bu üç örnek dahi, Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer, Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer, Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer, Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer, Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Fikri Sağlar, AK Parti, Erciş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer, Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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