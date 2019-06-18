Son Dakika Haberleri: Erciş Belediye Başkanı Çetin, ilk kez nikah kıydı
Son Dakika Güncel Haber

Erciş Belediye Başkanı Çetin, ilk kez nikah kıydı

1 saat önce

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, göreve geldiği günden itibaren ilk kez nikah kıydı.

Erciş Belediye Başkanı Çetin, ilk kez nikah kıydı, System.String[]
Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, göreve geldiği günden itibaren ilk kez nikah kıydı.

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Arin Baran ve Barış Sarı çiftinin nikahlarını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu. Erciş Belediyesi Evlendirme Salonunda kıyılan nikahta; Başkan Çetin, Baran ve Sarı çiftine ömür boyu mutluluklar dileyerek, aile cüzdanını geline verdi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:52 Kaynak: İHA
Van, Bekir Yıldız, Erciş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü Almanya Şansölyesi Merkel, resmi tören sırasında fenalaştı! Korkutan anlar kameraya yansıdı Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldıran 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 18:59:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş Belediye Başkanı Çetin, ilk kez nikah kıydı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]