Son Dakika Haberleri: Erciş belediye başkanı hdp'li çetin gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Erciş belediye başkanı hdp'li çetin gözaltına alındı

Erciş belediye başkanı hdp'li çetin gözaltına alındı

34 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin ile 3 kişi gözaltına alındı.

Erciş belediye başkanı hdp'li çetin gözaltına alındı, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin ile 3 kişi gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ve KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.


Halkların Demokratik Partisi, Başsavcı, Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:32 Kaynak: DHA
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