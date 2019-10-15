Son Dakika Haberleri: Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, gözaltına alındı

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, gözaltına alındı

24 dakika önce

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, gözaltına alındıVAN - Van'ın HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin Gözaltına alındı.

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, gözaltına alındı

VAN - Van'ın HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin Gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK Silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 4 şüpheliye yönelik olarak sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. 15 Ekim 2019 günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, Erciş Belediye Başkanı Gözaltına Alınanlar Yıldız Çetin, Başkan Vekili Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ve Başkan yardımcısı Hücret Kandemir, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi, Bekir Yıldız, Yıldız Çetin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:35 Kaynak: İHA
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