Erciş Belediye Voleybol Takımı, 1. Lig Yolunda
40 dakika önce
Van'ın Erciş Belediye Voleybol Takımı, 1. Lige çıkmak için yoluna emin adımlarla ilerliyor.
Van
'ın Erciş
Belediye Voleybol Takımı, 1. Lige çıkmak için yoluna emin adımlarla ilerliyor.
2. Lig 7. Grupta liderliğini sürdüren Erciş Belediye Voleybol Takımı, grubunda çıktığı 10 maçtan 9'unu kazanarak 27 puanla lider durumda bulunuyor. Ara transferde kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren voleybol
takımı, 12 Dev Adam Spor Salonunda idmanlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Hayli istekli olan oyuncular, 1. Lig için son 4 maçı mutlaka kazanacaklarını belirttiler. Takım Kaptanı Vedat Bütün, "Birçok yeni oyuncu arkadaşımızı takımımıza ara transferde dahil ederek güçlü bir kadro oluşturduk. Amacımız 1. Lige çıkarak Erciş'i layıkıyla temsil etmektir" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:24 Kaynak: İHA
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