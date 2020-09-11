Erciş Belediyesi 20 mahalledeki kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Erciş Belediyesi 20 mahalledeki kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı

VAN - Van'ın Erciş Belediyesinin başlattığı çalışmalar kapsamında 20 mahallenin yolu kilitli parke taşı ile döşendi.

Erciş Belediyesi tarafından yaz sezonunda 25 mahallede başlatılan kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 20 mahallenin yolu tamamlanırken, 5 mahallede ise çalışmalar sürüyor. Pınarlı Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediye olarak 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin Erciş'e hizmet etmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla insanların gönüllerini kazabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"200 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik"

En büyük gücü, milletin desteği ile aldıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, "Erciş'te yaklaşık 200 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik. Ama bu sayı yeterli mi? Yetmez. İnşallah gelecek sürede eksiklerimizi giderip bu sayıyı daha da arttıracağız" dedi.

"Erciş'i 2023 vizyonuna hazırlıyoruz"

'Halka Hizmet, Hakka Hizmettir' anlayışıyla yola devam ettiklerini ifade eden Mehmetbeyoğlu, "Biz insanımızın samimiyetini ve güzelliğini gördükçe, daha mutlu oluyoruz ve daha çok motive oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de şehrimizin dört bir tarafını Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 2023 Türkiye Vizyonuna hazırlayacağız. Kilitli parke taşı çalışmalarımız ve diğer tüm çalışmalarımız Erciş'imize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.