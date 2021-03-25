Erciş Belediyesi bünyesinde kurulan atölyede atıl malzemeler değerlendiriliyor - Son Dakika

Erciş Belediyesi bünyesinde kurulan atölyede atıl malzemeler değerlendiriliyor

25.03.2021 11:05
Erciş Belediyesi bünyesinde kurulan atölyede atıl malzemeler değerlendiriliyor, System.String[]

Van'ın Erciş Belediyesi bünyesinde kurulan atölyede, atıl malzemeler, bank, kamelya ve salıncağa dönüşüyor.

Van'ın Erciş Belediyesi bünyesinde kurulan atölyede, atıl malzemeler, bank, kamelya ve salıncağa dönüşüyor.

Belediye tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Erciş depreminde kullanıldıktan sonra atıl duruma düşen konteynerlerden 252 metrekare atölye kuruldu.

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde kurulan atölyede boru, profil, demir, tahta varil ve araç lastiği gibi atıl malzemelerden 250 oturma bankı 150 kamelya, 23 sıfır atık geri dönüşüm kutusu, 300 çatılı bank, 23 varilden oturma bankı, 40 salıncak ve araç lastiklerinden çiçek saksıları üretildi.

Belediyenin hurdalarından üretilen ürünler, şehrin farklı noktalarında bulunan parklarda vatandaşın hizmetine sunuldu.

"Belediyemizin bütçesine de büyük katkı sağladık"

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AA muhabirine, Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye olarak, Erciş depreminde kullanıldıktan daha sonra atıl durumda olan konteynırlardan 252 metrekare atölye kurduklarını söyledi.

Belediye bünyesinde bulunan hurdalıkları atölyede değerlendirdiklerini ifade eden Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz malzemeleri, ilçemizdeki park, bahçe ve çeşitli yerlerde insanlarımızın hizmetine sunduk. Bu proje sayesinde belediyemizin bütçesine de büyük katkı sağladık. Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne de Erciş Belediyesi var gücüyle destek vermeye devam ediyor. Daha yeşil bir Erciş için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciş Belediyesi bünyesinde kurulan atölyede atıl malzemeler değerlendiriliyor - Son Dakika


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