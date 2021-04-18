Erciş Belediyesi cadde ve sokaklarda bahar temizliği yaptı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekiplerinin cadde ve sokaklardaki bahar temizliği devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla ilçe genelinde çalışma başlatıldı.
Vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda bulunmalarını sağlamaya çalışan ekipler, cadde ve sokakları temizledi, tazyikli suyla yıkadı.
Ekipler, Vanyolu, Zeylan, Kışla, Ebubekir Çiftçi, İnönü,Tugay ve Şehitler caddelerinde çalışma yürüttü.
Kaynak: AA
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